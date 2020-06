Abogado de Carlos Luis Morales da detalles de la muerte del Prefecto del Guayas

Carlos Luis Sánchez, abogado del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales dio amplió detalles sobre la muerte de la autoridad debido a un infarto cardiaco en horas de la mañana de este 22 de junio. El magistrado dijo que Morales sufría de una condición respiratoria desde hace algunos años.

"El prefecto falleció de un infarto antes de las 08:00. Al ser trasladado a la clínica Kennedy donde fue atendido de emergencia, no pudo ser reanimado por los equipos electrónicos de la casa de la salud porque porta el grillete y los agentes que lo custodian no lo permitieron, por lo que tuvo que ser reanimado por el sistema manual y esto fue no suficiente", agregó Sánchez en declaraciones al llegar a la casa de salud donde permanecen los restos de Morales.

"Dijeron que se necesitaba la orden de un juez porque el mayor no autorizó quitarle el grillete", dijo Sánchez.

Este lunes estaba acordado presentarse ante la Fiscalía Provincial a firmar su comparecencia periódica como lo estipuló la ley al otorgarle medidas sustitutivas. "Mientras me preparaba para salir, me entero de esta noticia lamentable", dijo el abogado.

El abogado de Carlos Luis Morales, Carlos Luis Sánchez, culpa a "la persecución política" por la muerte del prefecto del Guayas.

El prefecto de 55 años era investigado desde el pasado 27 de mayo por el supuesto delito de tráfico de influencias en contratos con sobreprecio en la emergencia sanitaria. También enfrentaba un proceso de destitución del cargo, impulsado por el Partido Sociacristiano (PSC), la tienda política que lo llevó a la Prefectura. Morales usaba un grillete electrónico que le fue colocado después de haber sido detenido de forma preventiva.



