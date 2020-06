Jocelyn Mieles: "El grillete lo tengo en el pie, no en la boca, y puedo seguir sonriendo"

Jocelyn Mieles se pronunció en sus redes sociales luego que la jueza Mónica Caicedo dispuso el uso de dispositivo electrónico para ella y dictara prisión preventiva y prohibición de salida del país para Daniel Salcedo. Mediante su cuenta de Instagram, la exreina de belleza se refirió al grillete que porta y aclaró que no tiene propiedades en Manta.

"Sí es verdad, tengo el grillete en el pie izquierdo. Como pueden, la cicatriz de la operación de la fractura de la clavícula. '¿Qué por qué salí caminando del hospital?' Como que 'no me pasó nada'. Porque la clavícula queda arriba. No en los pies. Puedo caminar, señores. El grillete lo tengo en el pie, no en la boca, y puedo seguir sonriendo las veces que me de la gana", dijo Mieles en un video publicado en la red social ese 20 de junio.

Además, Jocelyn mostró un documento de la Alcaldía de Manta en el que se certifica que "no hay constancia" que a nombre de Jocelyn Mieles, " se encuentre inscrito bien inmueble dentro de esta jurisdicción cantonal".

"Aquí tengo un documento, donde consta que aquí en Manta yo no tengo ni un bien. Y que me digan dónde tengo los otros regados para también verificar esa información; demostrarlo (…) ¿Dónde están mis carros, por favor?", mencionó Mieles al referirse a los medios de comunicación que han difundido ese tipo de información.

Sobre un supuesto "spa de lujo", Jocelyn detalló que ella alquila un departamento en el que "hicieron todas las adecuaciones para que funcione como un centro estético y al comenzar la pandemia tuvo que paralizarse porque es un negocio de contacto físico. Me tuvieron que bajar el arriendo a 100 dólares porque si no produzco ¿Cómo pago?", explicó Mieles.

También instó a que investiguen en el SRI dónde trabaja y cuál es su actividad. "Y lo que me va a salvar en esta situación es que gracias a Dios es que nunca he sido interesada", enfatizó.

