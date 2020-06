Trump afirmó que existe una vacuna para el SIDA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un conversatorio sobre el SIDA con medios de comunicación presentes afirmó que existe una vacuna para esta enfermedad.

El mandatario dijo que los científicos de Estados Unidos dan pasos enormes hacia el objetivo de minimizar los estragos causados por la pandemia de COVID-19 y afirmó que su país tendrá lista una vacuna en diciembre de 2020.

También recalcó el trabajo de los científicos y dijo que "estas personas son las mejores, las más inteligentes, las más brillantes en cualquier lugar, y han creado a la vacuna contra el sida. Han creado – o, el sida – y, como saben, hay varias cosas y ahora varias compañías están involucradas, pero la terapia para el SIDA", agregó.

La declaración dejó sorprendidos a todos los asistentes."El SIDA era una sentencia de muerte, y ahora la gente vive su vida con una píldora, es algo increíble", recalcó Donald Trump.

No obstante, se conoce a nivel mundial que no existe una vacuna que luche contra la infección del VIH, virus que causa la enfermedad, pero sí hay fármacos que pueden ayudar a que los efetos de la enfermedad no sean agresivos.

El SIDA se puede prevenir al usar preservativos en una relación sexual, además de ejercerla con responsabilidad para mantener tu salud y el bienestar de las personas que te rodean.

