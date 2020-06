Jorge Yunda tras rendir su versión en Fiscalía: "Yo no les he convocado"

El Alcalde de Quito, Jorge Yunda, acudió la mañana de este 16 de junio de 2020, a la Fiscalía General del Estado para dar su versión sobre la adquisición de pruebas PCR adquiridas en medio de la pandemia del coronavirus.

A su llegada a la instancia, en la capital, Yunda fue recibido por sus simpatizantes quienes portaban pancartas, gritaban consignas de respaldo como "Yunda, amigo, Quito está contigo", y hasta música que hacía referencia al burgomaestre. Sus seguidores que se congregaron en el punto no guardaron distanciamiento social, aunque sí portaban mascarillas como se observa en videos.

Ante esta situación, el Alcalde declaró a los medios tras rendir su versión. Pues fue consultado por un periodista si dicha aglomeración podría perjudicar la salud de los quiteños.

"Yo les voy a agradecer de corazón a quienes hayan venido. Pero lo mejor que pueden hacer por mi es no contagiarse; retirarse a sus casas. Yo no les he convocado. Si quieren hacer algo por mi, vayan a sus casas para que no se contagien", manifestó Yunda.