Jocelyn Mieles da su versión tras el accidente de avioneta con Daniel Salcedo

La exreina de belleza, Jocelyn Mieles, declaró ante los medios tras el accidente de avioneta que sufrió con Daniel Salcedo la semana pasada en Tumbes, Perú. La joven confirmó que recibió una notificación para que acuda este viernes 19 de junio a una audiencia en Guayaquil por presunto delito de fraude procesal.

Mieles ofreció una entrevista al canal Televisión Manabita desde la vivienda de sus padres en Manta. Con ella se encontraba su nuevo abogado, Sinibaldo Cabarca, quien manifestó que dicha presunción de delito no tiene ningún fundamento de hecho ni de derecho.

Jocelyn, por su parte, dijo que no estaba al tanto de los negocios de Salcedo, ni menos en qué estaba involucrado. Reiteró que con el viaje esperaba celebrar su cumpleaños.

"Un viaje para mi cumpleaños (que es este 16 de junio) pero ocurrió una total desgracia. No sabía cuál era el destino, me invitó para la playa, nunca se me hizo raro porque teníamos viajes anteriormente en avioneta, a Salinas, a Manta", dijo Mieles. Además aseguró estar recuperándose del accidente tranquila y que está presta para colaborar con la justicia.

Responde a las críticas en redes

Por otro lado, Mieles se refirió -de manera jocosa- a las críticas que recibió en redes sociales por las declaraciones de su anterior defensor, Christian Jurado, quien dijo que los sentimientos de la exreina de belleza "eran más fuertes y que ella vivía otra realidad".

"Estoy aquí en Manta, en mi 'realidad'. Y nada ¿Qué puedo decir? Felicitarlos (a los internautas) por su creatividad porque la verdad es que me he reído con los memes", ironizó Jocelyn.

La audiencia a la que fue notificada Mieles será a las 09:30 en la Unidad Judicial Penal Norte 1 (Complejo judicial Florida de Guayaquil).

Activa en redes sociales

Mieles desde el domingo en la noche reapareció en sus redes sociales tras varios días de silencio luego del accidente. En Instagram compartió una fotografía tipo selfie en la que dejó el siguiente texto: "Después de recuperar mi celular, vuelvo a mis redes", y agradeció por los "mensajes de apoyo".

Mientras que la mañana de este 16 de junio publicó los obsequios que ha recibido por su cumpleaños.

Vale recordar que la pareja de Mieles, Daniel Salcedo, es procesado por delito de peculado en la adquisición de insumos médicos para el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Los Ceibos, en Guayaquil y además recibió la orden de prisión preventiva.

Por ahora se encuentra en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. La noche del jueves iba a ser trasladado a la cárcel 4 de Quito pero se canceló la operación ya que presentó inestabilidad en su salud.

