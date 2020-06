Síndrome Inflamatorio Multisistémico no es la enfermedad Kawasaki, ¿cuáles son los síntomas?

La OMS alertó sobre un nuevo síndrome en niños y jóvenes con COVID-19, se trata del Síndrome Inflamatorio Multisistémico (MIS-C). En Ecuador ya se han registrado varios casos en menores que se lograron recuperar y fueron dados de alta. Por otro lado, se descartó que fue la enfermedad Kawasaki. Aquí te explicamos la diferencia y las dudas al rededor del MIS-C

El pediatra Ricardo Morales afirma que aunque la mayoría los niños con COVID-19 tienen una infección leve o asintomática, pueden desarrollar el Síndrome Inflamatorio Multisistémico.

Aquí las respuestas del doctor a las principales dudas.

¿Qué es el Síndrome Inflamatorio Multisistémico (MIS-C)?

Es una inflamación severa de algunas órganos, como el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el sistema digestivo, el cerebro, la piel o los ojos. El MIS-C lo que hace es pasar de tener una inflamación controlada a una inflamación potencializada.

El MIS-C podría considerarse como una complicación del COVID-19. No es una enfermedad nueva pero se puede desarrollar en otro tipo de inflaciones. Ahora se ha desarrollado en el contexto del COVID. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que todos los niños con COVID van a tener MIS-C.

¿Síndrome Inflamatorio Multisistémico vs. Kawasaki?

El MIS-C comparte algunas características similares a la enfermedad de Kawasaki. Pudiendo causar inflamación en las paredes de las arterias que brindan sangre al corazón (arterias coronarias). Aún no se sabe si las dos condiciones están relacionadas o no.

La enfermedad se llama así porque fue descubierta por un médico de apellido Kawasaki, quien describió una inflación de varias paredes de las arterias. Entre ellas las que peligrosamente se pueden inflamar son las arterias coronarias y ese es el riesgo.

No es que la enfermedad de Kawasaki, significa que tenga COVID es una entidad aparte. Ahora se han visto que muchos síntomas se parecen a ella, pero no se logra establecer si hay una relación directa.

¿Hay algún factor de riesgo para determinar quiénes son más vulnerables?

No. El MIS-C no parece estar limitado a niños que ya tienen otra enfermedad crónica o que compromete su sistema inmune. Generalmente, los niños que tienen más riesgo son los lactantes, menores de un año y adolescentes mayores de 15, pero realmente no hay un factor de riesgo que nos pueda decir que este niño va a tener posiblemente el Síndrome. Muchas veces se ha dado en niños sin antecedentes de enfermedades o fuera de edades de riesgo.

¿Cuáles son los signos y síntomas?

Fiebre >39°C.

Vómitos persistentes

Dolor abdominal intenso

Ojos rojos

Enrojecimiento o hinchazón de los labios, la lengua, manos o pies.

Los signos de alarma son:

Mal estado general

Dificultad respiratoria

Deterioro del estado de conciencia

Labios morados

Dolor abdominal severo

¿Qué debe hacer si cree que su hijo tiene MIS-C?

Si su hijo muestra alguna de las señales de advertencia o está gravemente enfermo. Llévelo, inmediatamente, a la emergencia del hospital más cercano. La recomendación es que si tenemos síntomas leves no lo tomemos a la ligera, pidamos una evaluación ya sea por telemedicina con nuestro pediatra para que nos ayude y nos guíe.

La mayor parte de vidas que se salvan es con la prevención.

¿Cómo evitar tener MIS- C?

La mejor manera es tomar medidas para evitar la exposición al COVID-19 y enseñarle a su hijo cómo hacer lo mismo: