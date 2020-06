¿Cómo salir con los niños durante la nueva normalidad en tiempos de COVID-19?

Los niños han sido un grupo con el que hemos tenido mucho cuidado durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, pero también un grupo valiente al aceptar cambiar su rutina de un día al otro. Dejaron de ir a la escuela, jugar en el parque, ver a sus abuelitos, ir por un helado, ya no ver a sus amiguitos y otras actividades.

Ya vamos tres meses en casa y en algunos casos, los pequeños ya quieren salir, pero el hecho de cambiar de semáforo, no significa que el virus ha desaparecido por ello debemos ser muy cuidadosos.

Johana Barahona tiene tres hijas, una nena de 13 años, una pequeña de 6 y una bebé de tres meses. "La pandemia sí nos ha golpeado, especialmente a mi hija de 6 años. Porque ella estaba acostumbrada a estar activa. Su rutina era ir a la escuela, almorzaba, hacía sus tareas y salía a jugar con sus amigos. Ha pasado aburrida, tratando de ver qué hace y empieza a estar ansiosa por salir. Mañana nos vamos al doctor, antes tenía miedo de ir, pero ahorita está feliz por salir".

Varios lugares se han reactivado, pero si decides sacar a tu pequeño un momento, ten en cuenta las recomendaciones de un experto.

El pediatra Ricardo Morales, en una entrevista con Metro Ecuador, respondió algunas de las inquietudes para el cuidado de los niños durante esta nueva normalidad, recalcando que se debe salir solo cuando sea necesario.

¿Quiénes deben acompañarlos?

Es necesario que tomemos la precauciones adecuadas. Hay una diferencia importante entre los menores de dos años y los mayores. Los niños que son más grandes están un poco más ansiosos durante el confinamiento, sus energías están a tope y necesitan hacer algo más. Si van a salir que sea con un adulto responsable, a pesar de que ya sean niños grandes. El adulto tiene que controlar en todo momento que se cumpla con las medidas de distanciamiento social de 2 metros. No es recomendable que los lleven los abuelos

¿Dónde pueden ir?

No se aconseja ir a lugares cerrados, es mejor ir a áreas abiertas autorizadas. Evitar las horas pico de entrada y salida de los centros de trabajo de la zona donde se vive.

Podrán bajar a las zonas comunales de urbanizaciones, pero sin coincidir con otros niños y sin estar más de una hora.

¿Los niños deben usar guantes?

No deben usar guantes porque no están diseñados para ellos. Suelen dar una falsa seguridad. Eso quiere decir que tenemos los guantes pero topamos cualquier superficie esté o no limpia. La medida más importante es el lavado de manos y la segunda es el uso de mascarilla.

¿Qué niños pueden usar mascarilla?

Cuando son niños mayores de dos años debe ser una mascarilla acorde a su tamaño y edad. Tiene que cubrir el dorso de la nariz y todo el mentón. No debe ser demasiado ajustada, pero sí lo suficiente para que no haya espacios entre la cara y la mascarilla. Importantísimo que las mascarillas tengan registro sanitario.

No pueden ser usadas por niños menores de dos años. El problema es que el tamaño no es el adecuado y no saben usarla. Pueden pasar dos cosas: la primera que no les proteja porque está flojo y se la quiten; la segunda que esté demasiado apretada y se puedan asfixiar.

Se recomienda que los más chiquitos puedan estar en los coches de niños cubiertos ya sea por una cobija o un plástico de los que son para la lluvia (muchas veces ya vienen en el mismo coche) pero nunca dejarlos solos o fuera de nuestra vista.

¿Tiempo recomendable de una salida?

Las salidas no deben ser muy frecuentes que no sean más de una hora. Solo pueden jugar con la familia. No hacer grupos con otros niños. Pueden llevar solo un juguete y evitar el contacto con otras superficies. Además, tomar en cuenta que no se encuentre demasiada gente afuera.

¿Se recomienda el uso de alcohol gel en los niños?

Se recomienda llevar alcohol gel o alcohol al 70% para que puedan hacer la desinfección de las superficies o de las manos. Es importante aclarar que el uso de alcohol no sustituye al lavado de manos. Solo si es necesario puede usarse en niños mayores de dos años y por máximo dos ocasiones. No en bebés porque el alcohol puede absorberse por la piel.

¿Cómo prepararlos para la salida?

Antes de salir hay que lavarse las manos. Mantener y enseñarles el distanciamiento social que no se pueden quedar con amigos ni hacer grupos. No solo hay que cuidarlos, sino enseñarles a cuidarse y no tocarse los ojos, nariz y boca.

¿Al regresar a casa?

Se recomienda dejar los zapatos y los juguetes que se hayan llevado a la calle en un cesto y limpiarlos. Lavarse bien las manos y si es el caso retirar las mascarillas.

Si la mascarilla no es reutilizable, se debe desechar en casa en una funda de basura aparte, nunca en la calle.