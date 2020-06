El expresidente del Ecuador, Abdalá Bucaram, la noche del viernes 12 de junio, anunció que este sábado será intervenido a un procedimiento cardíaco. El Dr. Luis Hallón, electrofisiólogo ecuatoriano, será el encargado de aplicarle la intervención quirúrgica, según el exmandatario.

“Dr. Luis Ayón, gran electrofisiólogo ecuatoriano, espero que su capacidad y Dios me saquen bien del procedimiento cardiaco del día de mañana. Confío en Dios y en usted”, tuiteó Bucaram.

“Siempre fui asintomático, pero la verdad es que me siento muy mal, creo que mi Wacho no anda bien. Espero que me intervengan en la clínica Omni mañana a las 11 AM. Me siento mal”, agregó.

Días atrás, Abdalá Bucaram fue detenido en su residencia en Guayaquil. Él forma parte de investigaciones por presunta corrupción en la compra de productos médicos durante la pandemia del coronavirus.

Durante el allanamiento se encontraron un arma de fuego y varios productos médicos. El juez emitió medidas alternativas a la prisión preventiva para Bucaram. El expresidente cumple arresto domiciliario al haber sido procesado por el órgano fiscal por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego.

Respecto a los insumos médicos hallados, constaron: 5 000 mascarillas, 2 000 pruebas y otros materiales sanitarios. Según Diana Salazar, fiscal del estado, estos insumos coinciden con los encontrados en el hospital del IESS.

Abdalá Bucaram será intervenido en un procedimiento cardíaco / Twitter

Para más noticias relacionadas, revisa lo siguiente