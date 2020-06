Abdalá Bucaram reacciona a orden de captura contra Dalo y Gabriela Pazmiño

El expresidente del Ecuador, Abdalá Bucaram, se pronunció vía Twitter sobre la orden de captura para su hijo, Dalo, y para la esposa de este Gabriela Pazmiño. Dalo y Gabriela se encuentran en Estados Unidos debido a las dificultades para retornar al país a causa de la crisis por el coronavirus.

Bucaram agregó que salió con éxito de su procedimiento cardíaco al cual se sometió este sábado 13 de junio. El exmandatario arremetió contra Lenín Moreno y la ministra de Gobierno María Paula Romo.

"El presidente Moreno es el que decía que no se metan con la familia. Salí bien del procedimiento cardiaco y el deseo de matarme es decirme que le han dado boleta de captura a mis hijos y a Gaby. El odio a nuestra fortaleza es tremendo. Dios los castigará."

Increpó que los verdaderos perseguidos deben ser los familiares de Rafael Correa y Jorge Glas. Además, tachó el hecho como un acto de cubrir la inoperancia en la crisis sanitaria por la COVID-19.

"La Romo está envenenada contra la familia Bucaram. Es una persecución cobarde y política. Por qué no persiguen a la esposa, hijos de Correa o Glas. Creen que así van a apagar el desastre nacional y la responsabilidad de miles de muertos por la incompetencia en caso coronavirus."

"Toda una vida de trabajo desde niña de Gabriela Pazmiño amada por el pueblo y el odio de la Romo que nunca ganó nada le hace dar boleta de captura. Envidia y odio de las feminazis parásitos del estado…Dios existe… la Aguiñaga se robó $41 millones y está libre. Viva la patria"

"Me están tratando como tratan al pueblo, con odio y desprecio. Quieren que muera en la clínica. Los negociados, el pago miserable de la deuda externa, los contratos petroleros con China continúan y usan mi apellido para el escándalo mediático. Las mafias políticas mandan en Ecuador"

"Usted señora Romo odia a Gabriela por ser una chica amada por el pueblo, mientras usted es odiada y despreciada. Somos pro vida y esto no lo podrá cambiar con su grupo feminazi. Usted máteme en prisión, porque en toda la historia política del Ecuador jamás nadie agredió a los hijos."

"Señora Romo, usted es más represiva que Correa, este por lo menos no enjuició a mis hijos. Tendrán que matarme en prisión, pero no podrán callar el hambre nacional. Resurgir como el ave fénix, su agenda abortista y hambreadoras, no pasará", finalizó.

