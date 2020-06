Alcalde Jorge Yunda asegura que no es "objeto de ninguna investigación"

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, negó la noche de este 11 de junio que haya una investigación en su contra. Mediante su cuenta de Twitter aclaró que no han allanado ningún domicilio de sus familiares.

"Para los amigos. Yo no soy objeto de ninguna investigación, no han allanado ningún domicilio de mis familiares. Camino libre sin seguridad por las calles de mi ciudad", escribió la noche de hoy en la red social.

Por otro lado, el Burgomaestre señaló que sigue preocupado por la crisis sanitaria y que seguirá trabajando para salvar vidas. Además aclaró que: "no seré candidato a nada".

Recordemos que en las últimas semanas se realizan investigaciones en la secretaría de Salud del Municipio de Quito y en la Empresa Pública Metropolitana de Agua y Saneamiento (Epmaps).

Para los enemigos, nunca busque tenerlos, soy un hombre humilde pero he trabajo siempre, tengo resuelta mi vida y de mis generaciones, mi popularidad les asusta, no seré candidato, dejen el ataque y propongan ideas, con odios no sacamos nada, nunca he robado ni lo haré jamás.

Minutos antes, Yunda compartió otro mensaje dedicado a sus "enemigos". "Nunca busque tenerlos. Soy un hombre humilde pero he trabajo siempre. Tengo resuelta mi vida y de mis generaciones".

También dijo a sus detractores que su "popularidad les asusta, no seré candidato". Por lo que pidió que "dejen el ataque y propongan ideas. Con odios no sacamos nada, nunca he robado ni lo haré jamás".

