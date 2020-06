Abogado de Jocelyn Mieles dice que el viaje a Perú era por placer

Este miércoles 10 de junio, el abogado de Jocelyn Mieles, Cristian Jurado, se hizo presente en el Hospital de Guayaquil y dio declaraciones sobre el accidente aéreo ocurrido en Perú junto a Daniel Salcedo.

El jurista se hizo presente a horas de la mañana luego de conocer que la modelo manabita fue deportada a Ecuador, por haber ingresado de manera irregular al vecino país. En los exteriores de la casa de salud, Jurado, dijo que están a la espera de los resultados para conocer la situación médica de Jocelyn, quien sufrió un accidente en Tumbes, donde falleció el piloto de la avioneta y otra persona se dio a la fuga.

""Ella no sabía a dónde se iba, era un viaje de placer", fue lo que manifestó la defensa cuando se le consultó si su defendida sabía de su destino. "Ella no sabía si iba a salir del país, si iba a tal ciudad; no sabemos aún", agregó.