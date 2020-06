Gobierno de Bolivia explica sobre el COVID-19 con muñecos de 'Thanos' y 'The Avengers'

Explicaciones insólitas sobre el COVID-19 se han visto en redes sociales durante esta pandemia. Pero esta vez, una que le está dando la vuelta a Internet es la del Gobierno de Bolivia utilizando muñecos de 'Thanos' y 'The Avengers'. No, no es una broma.

Resulta que durante una conferencia de prensa, el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Iván Arias, dejó a más de uno sorprendido por su metáfora para tratar de concienciar a la ciudadanía sobre la lucha contra el virus. Durante su alocución sacó de una funda plástica tres muñecos: Thanos, Iron Man y Hulk.

"Esto es la irresponsabilidad, es el caos, es la muerte. Y esto está ocurriendo cuando ustedes ven el mapa de La Paz, cuando ven el mapa de Bolivia". Fue lo que dijo Arias mientras sostenía en su mano una figura de Thanos.

"Es el dolor, la muerte se está apropiando (de nosotros). Los bolivianos estamos ante la disyuntiva de despreciar esto y sacar nuestros mejores Avengers. Tenemos que cuidarnos de este Thanos. Esto no es ficción. Es realidad. Esto significa caos, muerte", prosiguió el Ministro.

En cambio, cuando mostraba los muñecos de Hulk y de Iron Man, mencionó: "Esto significa orden, respeto, significa pensar en el bien común".

Al concluir, Arias dijo: "Ciudadanos de La Paz. Ciudadanos de Bolivia”, concluyó Arias: “Está en nuestras manos dar el poder a Thanos o dar el poder a nuestro Avenger; a nuestras mejores fuerzas, porque este mapa nos muestra que Bolivia está siendo dominada por Thanos, por el virus. Los datos son alarmantes de lo que está ocurriendo en La Paz".

Bolivia, que ha flexibilizado el confinamiento que comenzó en marzo pasado hace más de una semana, afronta una escalada de contagios que podrían llegar a los 100.000 hasta finales de julio, según las últimas estimaciones del Ministerio de Salud. En el país se han reportado 475 decesos y 13.949 contagios, desde la detección de los primeros casos a mediados de marzo, de acuerdo con EFE.

