Falleció Fausto Gortaire, "Marmota MC", máximo exponente del hip-hop ecuatoriano

Un día negro para el Hip-Hop Ecuatoriano 🇪🇨🇪🇨 aún no me creo está noticia.. Fausto "Marmota MC" acaba de fallecer. Grande en el Micro, en los Graffos, en los Bombardeos. Tu nombre será recordado, te llevas una parte de la historia del Rap de Ecuador 🇪🇨 y de esta cultura tan linda como lo es el Hip-Hop Descansa en paz 🛐 Marmota Mc #rap #hiphop ##Quito ##hiphopecuador #rapecuador #marmota #qm ##Quito #quitomafia #elbloque