Anonymous brinda una herramienta a manifestantes para atacar al Gobierno

Anonymous se mantiene activo en redes sociales después del estallido social en Estados Unidos y otras naciones del mundo por la muerte de George Floyd. Los ataques cibernéticos a las principales webs estatales han sido las “medidas” adoptadas por los ciberactivistas.

El portal B-Secure ha señalado que Anonymous ha compartido herramientas DDos. Estos programas permiten enviar información inútil a los servicios, haciéndolos congestionar y obstaculizando la navegación en portales destacados

El primer ataque perpetrado por miembros fue hacia la Policía de Buffalo luego de empujar al hombre de 75 años, causándole un golpe en la cabeza contra el suelo.

The Buffalo state website and system has been taken #Offline. Pushing a 75 years old peaceful protester is criminal. It's your systems that got pushed down now!

Site: https://t.co/qRyjUrfaQV pic.twitter.com/eqsw5VVCCj

— Anonymous OpMinneapolis (@AnonOpUSA) June 6, 2020