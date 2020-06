Violencia intrafamiliar: mujer intentaba acabar con su vida y policía lo evitó

Una mujer pretendía suicidarse lanzándose al vacío. La Policía Nacional intervino y publicó un video este sábado 6 de junio.

Según informó la Policía, a través de Twitter, la mujer habría sido víctima de violencia intrafamiliar. Por esa razón habría querido quitarse la vida.

Personal policial intervino con una mujer que intentaba acabar con su vida lanzándose al vacío, tras verbalizar logramos tranquilizar a la señora y trasladarla a un lugar seguro junto a sus familiares. Aparentemente sería víctima de violencia intrafamiliar #DistEloyAlfaro #DMQ pic.twitter.com/BBVrdLIFIC — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) June 6, 2020

"Personal policial intervino con una mujer que intentaba acabar con su vida lanzándose al vacío, tras verbalizar logramos tranquilizar a la señora y trasladarla a un lugar seguro junto a sus familiares" explicaron.

En el video se puede ver a la mujer llorando desesperada mientras busca lanzarse. El policía le dije que confíe en él, que se acerque. Sin embargo, ella muestra miedo al pensar que la van a llevar presa.

"Yo no hice nada, él me pegó, míreme cómo estoy. Prométame que no me va a llevar presa, a él sí", dice la mujer.

Además, ella indica que tiene hijas, que quiere hablar con una de ellas. E insiste en que fue el hombre quien le pegó.

El uniformado logra tranquilizarla y trata de llamar a su familia. Luego la mujer se acerca al policía y recibe apoyo. Cuando esto ocurre se escucha a la señora decir: "no me pegue".

Aquí te dejamos más información

La línea 171 da apoyo psicológico a menores y mujeres La Línea 171 brinda apoyo profesional a niños, adolescentes y mujeres en situación de problemas emocionales.

Otra información en video