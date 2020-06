Las exigencias de Ecuador para la entrada de viajeros

Las autoridades de Ecuador comenzaron a exigir a los viajeros, desde que se reanudaron esta semana los vuelos comerciales, el compromiso de mantener un aislamiento obligatorio y facilitar una declaración de salud antes del arribo al país, informó este viernes la Dirección de Aviación Civil.

"El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) retomó la decisión de solicitar a los usuarios del transporte aéreo que ingresen al Ecuador los formularios de compromiso de APO (Aislamientos Preventivo Obligatorio) y la Declaración de Salud del Viajero previo a completar su viaje", reza un comunicado de la Dirección sobre las medidas en vigor para ingresar al país.

En paralelo, "se solicitará a los viajeros el resultado negativo de una prueba PCR, realizada como máximo hasta 7 días antes del viaje", indica otro comunicado de la corporación Quiport, que gestiona el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito.

El portavoz de esa entidad, Luis Galarraga, precisó este viernes a Efe que esa solicitud no implica un requisito, como se había planteado en un primer momento, y que el hecho de que el pasajero llegue al país sin una prueba PCR con resultado negativo "no implicará que no le dejen entrar, sino que podrían hacerle una prueba en el aeropuerto o que el aislamiento será de otro tipo".

Así, Quiport menciona que "en caso de que en el país de origen no se pueda realizar la prueba PCR, el pasajero al arribo al Ecuador se someterá a la prueba para detectar SARS-CoV-2 que la Autoridad Sanitaria determine", condición que "el pasajero deberá aceptar antes de embarcarse".

Por otro lado, la declaración de salud que sí figura como requisito indispensable, deberá contener los datos generales y de contacto del pasajero como nacionalidad, país de procedencia, fecha de arribo, lugares visitados en los últimos 14 días y números de contacto, entre otros.

Con respecto al formulario de APO, el pasajero deberá firmar una declaración de compromiso para cumplir el aislamiento por un plazo mínimo de 14 días.

Esos documentos serán facilitados a los viajeros de forma física dentro de las aeronaves y, a su arribo a Ecuador, deberán entregarse a funcionarios del Ministerio de Salud Pública ubicados en la zona de desembarque.

La Autoridad Aeronáutica adoptó, además, algunas medidas en coordinación con varias entidades públicas para facilitar el ingreso y salida de viajeros mientras se prolongue el estado de emergencia sanitaria por COVID-19.

Entre ellas, que personal de la cartera sanitaria estará a cargo de determinar los síntomas, la identificación de enfermedades en los viajeros, el uso de cámaras térmicas y el cuidado con pasajeros que arriban de zonas con alto riesgo de contagio.

Además, para reforzar los protocolos de bioseguridad se realizan tareas de limpieza y desinfección de todas las instalaciones aeroportuarias.

Con información de EFE

Aquí te dejamos más información

La línea 171 da apoyo psicológico a menores y mujeres La Línea 171 brinda apoyo profesional a niños, adolescentes y mujeres en situación de problemas emocionales.

Otra información en video