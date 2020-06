BIESS, sorprendido por renuncia de gerente general, Vinicio Troncoso

Vinicio Troncoso, gerente general del Banco de la Seguridad Social (BIESS), confirmó que ha presentado su renuncia. Ante su pronunciamiento, la entidad emitió un comunicado donde señala la sorpresa que les ha ocasionado la noticia.

Troncoso había señalado que se retira de la entidad por que no dieron apertura para despedir a una “decena de pipones”. A través de Twitter, el funcionario expuso un mensaje este 6 de junio.

He puesto mi renuncia irrevocable al Presidente del Directorio del BIESS, ya que no existe la voluntad para el proyecto de transformación planteado y al existir intromisión en la administración, no cabe presionar en una agenda no escuchada. Gracias por permitirme servir".