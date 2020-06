Un porcentaje de pruebas PCR de Quito podrían ser descartadas por caducidad

Al menos el 50% de las pruebas PCR adquiridas por el Municipio de Quito están en peligro de ser descartadas por caducidad. El 10 de octubre de 2019 es la fecha en la que expiran todos los kits de pruebas de coronavirus que fueron entregados por el Cabildo al Instituto de Biomedicina de la Universidad Central. Es decir solo pueden ser usados en los próximos cuatro meses.

La directora del Instituto de la Universidad Central envió un documento a la Fiscalía detallando este inconveniente. Hasta el momento se han procesado 4.992 pruebas PCR en los laboratorios de UCE, que es el único que se encuentra procesando las pruebas para detectar el COVID-19. Existen 95.000 que están pendientes de procesamiento.

Este número dividido para los 120 días que faltan antes de su caducidad, se deberían procesar 791 pruebas PCR por día. Sin embargo, hasta el momento, la capacidad máxima de procesamiento es de 460 pruebas.

La concejala de Quito, Luz Elena Coloma, en una entrevista para Teleamazonas mencionó: "si es que la capacidad de procesamiento no abastece en Quito, me parece que se debe buscar una alternativa para procesar esas pruebas, tal vez donde se necesite. Me parece que desecharlas no es una opción de ninguna manera", señaló.

Al riesgo de caducidad de las pruebas PCR también se suma la falta de insumos plásticos para el procesamiento de las muestras.

El exsecretario de Salud de Quito, Lenín Mantilla, ahora prófugo, reconoció públicamente y dijo que para que funcionen las pruebas se requiere de una nueva adquisición. "Es necesario otra compra diferente porque sabíamos que los consumibles eran diferentes a las pruebas", dijo en su última intervención.

Esto no fue socializado por el Concejo Metropolitano según la concejala Luz Elena Coloma. Este viernes en horas de la mañana, la Fiscalía allanó las bodegas de la Secretaría de Salud de Quito en busca de indicios sobre la adquisición de las pruebas del COVID-19. También se allanaron las instalaciones del Hospital Quito Sur del IESS donde fueron entregadas algunas pruebas y a una empresa de carga.

