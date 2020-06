Lenín Moreno se pronuncia tras detención del asambleísta Daniel Mendoza

El presidente Lenín Moreno se pronunció en su cuenta de Twitter tras la detención del asambleísta por Alianza País, Daniel Mendoza, y el director del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob), Edmundo Tamayo.

"La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional cumplen su deber", comenzó en su mensaje el Jefe de Estado. Al mismo tiempo aseveró que: "ahora que la Justicia aplique la ley. La corrupción se combate y se sanciona, solo así se evita la impunidad", dijo, al retuitear la publicación de la Fiscalía en la que anuncia la detención de Mendoza y Tamayo.

La @FiscaliaEcuador y la @PoliciaEcuador cumplen su deber, ahora, que la Justicia aplique la ley. La corrupción se combate y se sanciona, solo así se evita la impunidad. https://t.co/V5DndeDUwl — Lenín Moreno (@Lenin) June 5, 2020

Las detenciones se llevaron a cabo en operativos junto con la Policía Nacional, así como órdenes de allanamiento en Quito, Portoviejo y Bahía de Caráquez, por el presunto delito de delincuencia organizada, con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales.

Al respecto, la Fiscal General, Diana Salazar, confirmó -en una entrevista con la emisora Centro Ecuador (97.7)- la detención de Mendoza "por delincuencia organizada, en el caso del hospital de Pedernales (..) Este tema se encuentra en investigación previa".

Por otro lado, Salazar afirmó que la sociedad "no tiene que agradecer a Fiscalía por hacer su trabajo. Es momento de cambiar el paradigma sobre la administración pública".

"Yo he dicho que no voy supeditar mi permanencia en Fiscalía a la amenaza de un juicio político desde la Asamblea. Me iré de este cargo cuando tenga que irme", cerró Salazar.

Relacionados:

Video relacionado