Adulto mayor se golpeó la cabeza contra el suelo tras ser empujado por dos policías en Nueva York

En redes sociales circula un video que muestra a un adulto mayor golpearse la cabeza contra el suelo tras ser empujado por dos policías en Buffalo, Nueva York. El hombre fue trasladado al hospital.

En las imágenes se puede observar que el hombre, de 75 años, pierde la conciencia y su cabeza queda sobre el charco de sangre, que salió por su oído.

Tras el atroz hecho, los dos agentes han sido suspendidos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, calificó lo ocurrido de "injustificado". Y de "completamente vergonzoso", mientras que el hombre, que fue hospitalizado, está en condición "estable".



En el comunicado se detalla que Brown quedó "profundamente perturbado por el video" y pidió iniciar una investigación. "Tras días de protestas pacíficas (…) el incidente de esta noche es desalentador (…) trabajamos juntos para hacer frente a la injusticia racial y la desigualdad en la ciudad".

This incident is wholly unjustified and utterly disgraceful.

I've spoken with Buffalo @MayorByronBrown and we agree that the officers involved should be immediately suspended pending a formal investigation.

Police Officers must enforce — NOT ABUSE — the law. https://t.co/EYIbTlXnPt

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 5, 2020