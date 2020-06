Prefecto del Guayas retoma su trabajo garantizando colaboración con la justicia

El prefecto Carlos Luis Morales retomó sus actividades en el Gobierno del Guayas, en medio del respaldo de cientos de simpatizantes, emitiendo un mensaje que garantiza que seguirá colaborando con las autoridades en los actos que se investigan y en los que no tiene responsabilidad alguna.

El martes pasado presentó una denuncia penal ante la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, por el posible cometimiento de delito que afecta la correcta administración pública. No solo se trata de los hechos denunciados por medios digitales sino también los 15 contratos de la Prefectura del Guayas, relacionados con la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Aseguró que “he hecho lo que no ha hecho ningún otro funcionario público o político en el Ecuador. Mi decisión afecta a una parte de mi familia política; pero lo que no puede afectar es la transparencia del ejercicio de las funciones públicas que ustedes me han encomendado”.

A partir de ahora, agregó, la Fiscalía, la Contraloría y los jueces deberán actuar con plena libertad, para sancionar y encarcelar a los culpables, pero pidió que no “responsabilicen a quien no lo es”.

Mientras tanto, manifestó que seguirá trabajando incansablemente, después de haber reducido considerablemente el gasto del Consejo Provincial. También anunció que reestructurará con severidad su equipo de trabajo y en julio convocará, después de 50 años de espera, el concurso internacional para el dragado en el río Guayas. “Demostraré que mis ciudadanos guayasenses y el Partido Social Cristiano, que me dieron la oportunidad de servirlos, no se equivocaron”, afirmó.