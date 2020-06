Anonymous: cuentas oficiales y dónde publica sus revelaciones

Anonymous no encontró un mejor momento para reaparecer que el 2020 cuando ha sucedido de todo en el mundo y más de una vez hemos dicho la épica frase memística: "Ya llévame, Diosito". Aunque mucho ya se sabe de lo que ha sacado a la luz, muchos no conocen sus cuentas oficiales y dónde publica sus revelaciones.

Recordemos que el grupo de hackers global se hizo presente de nuevo tras la muerte del afroamericano, George Floyd, a manos de un policía. Este hecho, ocurrido hace una semana, causó la indignación de millones en el mundo que no han cesado protestas en calles. Esto sirvió para que Anonymous se suba al autobús y publicó un fuerte mensaje contra el Gobierno de Estados Unidos.

pPero, la cosa se descontroló cuando el grupo filtró documentos del caso de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico de menores y que el año pasado fue hallado muerto en la cárcel. Entre los nombres que se han vinculado a él figuran: Naomi Cambell, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Elizabeth Hurley y Alex Baldwin. "Expondremos muchos de sus crímenes a todo el mundo", dice en el video de los hackers.

"Mataron a Jeffrey Epstein para encubrir su historia de tráfico y violación de niños. Tenemos los recibos", fue lo que publicaron desde la cuenta oficial de Anonymous: @YourAnonCentral. Aunque también, en 2019 publicaron contenido casos de pedofilia, incluidos el de Epstein en la cuenta @OpDeathEaters.

You had Jeffrey Epstein killed to cover up your history of child trafficking and rape. We've have the recipts here: https://t.co/zYnSn3kCNe

https://t.co/rfqlmd4Mm4

— Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020