Richard Carapaz reacciona ante atropellamiento y muerte de ciclista carchense

View this post on Instagram

Es triste ver que un joven muere en la vía en busca de un sueño de ser un gran ciclista, deja mucho que pensar y a nuestra sociedad le hace falta más respeto por el prójimo, a las autoridades simplemente que se haga justicia y se ponga en práctica la ley. Mi más sentido pésame a la familia y mucho fuerza ante esta pérdida irremediable.!#respetoalciclista #compartamoslavia #1.5mEcuador #nomasciclistasmuertosenlasvias #CarchideLuto🖤