Impactantes imágenes de protesta en París por George Floyd y Adama Traore

Miles de manifestantes se reunieron hoy frentel al tribunal de París para protestar contra la violencia policial y exigir justicia para Adama Traore, un joven negro de 24 años que murió en 2016, y George Floyd, asesinado el pasado 25 de mayo.

Pese a que la manifestación estaba prohibida, tras una marcha pacífica, han estallado incidentes que han provocado la respuesta de la policía.

La policía de Lyon disparó el martes gas lacrimógeno contra manifestantes. Las imágenes muestran a los participantes huyendo del gas lacrimógeno, además de coreando consignas y agitando pancartas.

Cómo murieron Adama Traoré y George Floyd

Adama Traoré murió bajo custodia policial en julio de 2016, después de haber sido detenido mientras iba en bicicleta con su hermano en Beaumont-sur-Oise, una pequeña ciudad al norte de París. Según los informes, murió tras ser trasladado a la comisaría de policía, después de quejarse ya de problemas respiratorios. Su muerte provocó protestas masivas en 2016.

George Floyd, un afroamericano de 46 años, murió en Minneapolis la semana pasada después de que un oficial de policía blanco se arrodillara en su cuello durante casi nueve minutos mientras se le grababa diciendo: "No puedo respirar" y "No me maten".