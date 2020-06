Prefecto Morales entrega a la Fiscalía información de 17 contratos para transparentar su gestión

En rueda de prensa, el prefecto Carlos Luis Morales informó, ayer lunes 1 de junio de 2020, que entregó a la Fiscalía la información concerniente a 17 contratos firmados durante la actual emergencia para enfrentar la pandemia por el coronavirus, a fin de facilitar la investigación y transparentar su gestión.

El jefe del Gobierno del Guayas recordó que la provincia fue la más afectada por la pandemia del coronavirus en el Ecuador.

“Hubo un desangre y murieron 10.000 personas… Olía a muerte”, indicó.

Ante ello, aseguró que tomó la decisión de que se suscribieran 17 contratos por las necesidades que surgieron por dicha emergencia, durante la cual, incluso, se registró la caída del puente vehicular de acceso a Colimes.

“Aquí no ha habido perjuicio económico al Gobierno Provincial. Todas las autoridades estuvimos expuestas a un mercado, que no se podía controlar porque este país no tiene una política estatal de fijación de precios de mercado y estábamos enmarcados en la oferta y la demanda”, precisó Morales.

Ante los cuestionamientos a los contratos, dijo que de no haberlos suscrito no se “estuviera hablando de supuesto sobreprecio sino, de que hubo un prefecto que no salvó las vidas que tuvo que salvar y estuviéramos hablando de negligencia”.

En ese sentido, aseguró que su gestión ha sido transparente. Por ello, anunció que se hizo una investigación interna sobre los 17 contratos y se le está brindando toda la documentación a la Fiscalía, a la que garantizó “toda la apertura del caso… Este edificio, le abre las puertas a la Fiscalía General del Estado para que haga su trabajo”.

En caso de existir responsabilidades, los culpables deberán asumir su responsabilidad.

“Yo no voy a esconder absolutamente nada. Cuando el prefecto está en territorio, confía que hay un edificio que lo respalda”, subrayó.

Pero, en virtud de que la Fiscalía está investigando el caso, a él –por ley- le tocará guardar el silencio necesario y mantendrá el trabajo en territorio, siendo sus abogados los que atiendan los requerimientos. Eso sí, garantizó que asumirá la responsabilidad quien haya cometido un acto ilícito, “sea quien sea… El prefecto está aquí. Sigo de pie y voy a seguir defendiendo a la provincia del Guayas”.