¿Por qué Jaime Nebot no anunciado si participará en las elecciones de 2021?

Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, señaló que su decisión para ser candidato a las elecciones de 2021 ya la tomó en marzo, pero no la oficializa debido a la crisis económica y sanitarias que atraviesa el Ecuador.

El líder del Partido Social Cristiano (PSC) anunció que durante junio anunciará su decisión. Entre uno de sus principales enfoques, Nebot, aclaró que nunca abandonará el servicio público.

“No la he comunicado porque me pareció inoportuno, me pareció indelicado que en medio de la enfermedad y la muerte yo me ponga a hablar de política y asuntos electorales”.