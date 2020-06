Ecuador prohíbe comercio de cinco nuevas especies de tiburón en combate a pesca ilegal

El Carcharhinus longimanus (tiburón oceánico), Sphyrna zygaena (tiburón martillo liso), Sphyrna mokarran (tiburón martillo gigante), Sphyrna tiburo (tiburón cabeza de pala) y Sphyrna lewini (tiburón martillo común). Son las cinco especies de tiburón que Ecuador ha prohibido su comercio en el combate de la pesca ilegal.

Así lo ha informado el viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, después de que a inicios de mayo la aduana de Hong Kong decomisara dos contenedores de aletas de tiburón marcados con etiquetas de Ecuador.

Con estas últimas especies, en total son nueve los grupos de tiburones que no podrán ser atrapados. "Ecuador condena cualquier acto relacionado con pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. En especial cuando estos actos están vinculados a una especie tan sensible e importante en los ecosistemas marinos", dijo Arens.

También aseguró que compareció ante la Fiscalía, junto con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), "para poner a disposición de los investigadores toda la información que disponen las dos instituciones".

De acuerdo con el diario "South China Morning Post" la carga, de 26 toneladas decomisada en Hong Kong, representó "la mayor incautación de aletas" registrada en la historia del país asiático de la que forma parte el territorio autónomo, de acuerdo con EFE.

Por otro lado, el funcionario informó de que "se contrataron 75 nuevos inspectores de pesca y se implementará un sistema integrado de gestión documental y trazabilidad". Esto como parte del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Tiburones de Ecuador.

Lea en otros temas:

Video relacionado