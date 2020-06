Este lunes 01 de junio del 2020, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la publicación del Registro Pasivo. Esto, como parte de las reformas al Código de la Democracia que regirán los próximos comicios presidenciales. Se pudo conocer que casi el 4 % del padrón electoral de Ecuador no podría votar en 2021. ¿Cómo saber si pasé a este nuevo registro?

Los consejeros resolvieron que 607.417 personas salgan del padrón electoral para las elecciones presidenciales, y pasen a integrar el registro pasivo.

¿Qué es el Registro Pasivo?

Es el listado de personas que no han ejercido el derecho al voto en las cuatro últimas elecciones y que no han efectuado ningún trámite en el CNE. Se tomó en cuenta las dos vueltas de los comicios en el 2017, la consulta popular y referendo del 2018, además de las seccionales del 2019. Si usted no ha votado en ninguno de estos comicios pasará a este registro.

Las personas que entren en esta lista no podrán sufragar en las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos, previstas para el 7 de febrero del 2021. Sin embargo, si acuden a las mesas de votación, recibirán un certificado de presentación.

Conoce si pasaste al Registro pasivo del Consejo Nacional Electoral / CNE

Las personas que deseen apelar esta decisión y salir del Registro Pasivo tienen plazo hasta el 19 de junio.

