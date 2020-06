Asambleísta cuestiono a Alexandra Ocles por no tener título académico

La exdirectora de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, recibió fuertes críticas de los integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por la fallida compra de kits alimenticios y también por carecer de un título académico.

Ocles manifestó que "no es ninguna mujer ignorante" ante la crítica del legislador, Jimmy Candell, quien la increpó por no contar de ningún título registrado en la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt).

Candell le manifestó en la sesión virtual que: ¿Cómo pudo el país tener al frente a alguien que no acredita ningún conocimiento académico para una pandemia de la magnitud del covid-19? ¿Por qué el Gobierno no la gestionó con profesionales acreditados?".

La exfuncionaria respondió: "No sé qué tiene que ver lo uno con lo otro, pero en todo caso, déjeme recordarle que Bill Gates tampoco tiene título y vemos quién es", replicó.

Además calificó de "absolutamente discriminatoria" la afirmación del legislador. Alexandra Ocles justificó que estudió psicopedagogía en el Instituto Pedagógico Salesiano, ahora es la Universidad Politécnica Salesiana.

"Ciertamente, al inicio no tengo especialidad en gestión de riesgos, conté con la confianza del Presidente, pero créame asambleísta, que no es un cargo menor y me preparé todos y cada uno de los días para estar al frente de la institución", se defendió.

El Asambleísta @JimmyCandell señala su preocupación porque considera que al frente de @Riesgos_Ec y por ende de la lucha contra la pandemia, no han habido profesionales, titulados, calificados, que afronten el tema. Señala que el manejo de los datos ha sido desastrozo. pic.twitter.com/hqBMolwte7 — Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) June 1, 2020

