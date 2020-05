Nueva York: Los conductores de autobuses se niegan a transportar policías y detenidos

En las protestas del viernes contra el asesinato policial de George Floyd, los conductores de autobuses de Nueva York fueron llamados a transportar a los manifestantes arrestados. Los conductores del autobús se negaron.

En todo el país hubo protestas contra el brutal asesinato policial de George Floyd, así como los asesinatos recientes de Breonna Taylor, Sean Reed y Ahmaud Arbery. Inclinándose ante la enorme presión pública, el asesino de Floyd, Derek Chauvin, fue arrestado en un intento por calmar los disturbios, pero las protestas continuaron. Estos se han enfrentado con una represión severa, con la policía lanzando gases lacrimógenos y arrestando a los manifestantes en masa, tácticas que son especialmente violentas durante una pandemia.

Este fue el caso en Brooklyn el viernes por la noche, cuando la policía de Nueva York tomó medidas enérgicas contra las protestas que estallaron cerca del Barclays Center. Pero sectores de la clase trabajadora organizada ya están demostrando solidaridad con los manifestantes.

En un video que se ha vuelto viral desde entonces, una multitud aplaude cuando un operador de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA por sus siglas en inglés) se niega a conducir un autobús lleno de manifestantes arrestados durante las protestas frente al Barclays Center de Brooklyn, en una medida similar a la realizada por los conductores de autobuses en Minneapolis.

The NYPD is using a bus to transfer arrested protesters at the Barclays Center.

However the bus driver refused to drive it. pic.twitter.com/Pqx4Nv8JhG

— New York Socialist (@berniebromanny) May 30, 2020