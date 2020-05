Reportero afroamericano fue detenido durante transmisión en vivo en Minneapolis

Durante la tercera jornada consecutiva de protestas violentas en Minneapolis, Minnesota, por la muerte de George Floyd a manos de una gente de policía, un periodista de la cadena CNN fue arrestado durante una transmisión en vivo.

A las 05:11, hora local, dos oficiales se acercaron, le quitaron su micrófono, lo esposaron y se lo llevaron detenido. Omar Jimenez, periodistas afroamericano, fue detenido mientras cubría la jornada de manifestaciones.

“Podemos movernos a donde quieran. Estamos saliendo en vivo en este momento, somos cuatro personas. Somos un equipo. Nos ubicamos donde ustedes quieran. Vamos a salir de su camino”, les dijo Jimenez.

CNN, al igual que sus colegas, quedaron atónitos ante la reacción de las fuerzas policiales que sin comentario alguno procedieron arrestar al periodista. La cadena de noticias señaló que otro corresponsal, Josh Campbell, no había tenido problemas con las autoridades a pesar de estar en el mismo lugar.

CNN hizo hincapié que Jimenez es negro y Campbell es blanco.

“Un reportero negro de la CNN fue arrestado mientras cubría legalmente las protestas en Minneapolis. Un reportero blanco también en el terreno no fue arrestado”, decía el tuit que acompañaba el video.

¿Qué dijo Jimenez?

“Una vez que sucedió, fue todo bastante cordial. Recién hablaba con el oficial que me acompañó fuera de la central y le pedí indicaciones sobre dónde quieren que nos ubiquemos. Su respuesta fue: ‘Mira, no lo sé. Solo sigo órdenes’. No sé quién dio esa orden, pero entre los que me llevaron no hubo animosidad, no fueron violentos”, señaló el periodista.

