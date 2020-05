Acusan de asesinato en tercer grado a Derek Chauvin por la muerte de George Floyd

El agente de policía, Derek Chauvin, fue acusado este 29 de mayo de asesinato en tercer grado y de homicidio imprudente por la muerte de George Floyd. El terrible hecho que ha conmocionado al mundo ocurrió el lunes durante su detención en Mineápolis (Estados Unidos).

Los cargos fueron revelados poco después del anuncio del arresto de Chauvin, quien apareció en un video cuando colocaba su rodilla en el cuello de Floyd hasta asfixiarlo.

Según el fiscal del caso, no había presentado cargos contra Chauvin porque no disponía de pruebas suficientes para imputarlo. Además, no descartó la imputación de otros agentes que podrían estar involucrados en la muerte de Floyd.

Chauvin es uno de los cuatro agentes que han sido despedidos del cuerpo de policía de Mineápolis por su supuesto papel en la muerte de Floyd.

¿Qué significa asesinato en tercer grado?

Es aquel que causa la muerte de la persona de manera no intencionada a través de un acto eminentemente peligroso. Incluso, puede acarrear una pena de cárcel de no más de 25 años, de acuerdo con la legislación del estado de Minesota.

Protestas por la muerte de Floyd

La muerte de George Floyd ha originado una ola de protestas en Estados Unidos. La madrugada de hoy, las manifestaciones acabaron en graves disturbios, con saqueos y el incendio de una comisaría de policía.

Un manifestante lleva una bandera estadounidense al revés, un signo de angustia, junto a un edificio en llamas el jueves 28 de mayo de 2020 en Minneapolis / AP

Floyd falleció el lunes después de ser detenido bajo sospecha. Supuestamente por haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado. En vídeos aparece Chauvin con la rodilla sobre su cuello durante minutos. "Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor", se escucha a Floyd, mientras agoniza.

Manifestantes se concentran frente a una comisaría en llamas en Minneapolis, 28 de mayo de 2020. / AP

El "no puedo respirar" de Floyd se ha convertido, precisamente, en el grito de las protestas contra la violencia policial esta semana en EE.UU, de acuerdo con EFE.

Más sobre el tema: