"Tallarines sin gluten", justificación de Alexandra Ocles por el sobreprecio de kits de alimentos

Alexandra Ocles, exsecretaria del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y mencionó que el tallarín era sin gluten para evitar complicaciones en la salud de las personas alérgicas. El asambleísta Fausto Terán mencionó que el sobreprecio sería de $70 en la compra de los 7 mil kits.

"No es que eran productor importados, eran nacionales. Pero necesito cumplir con un tipo de valoración calórica para las familias. Por ejemplo, el tallarín que está en el kit que vienen tres paquetes es sin gluten, porque necesitamos evitar que una familia con alergia al gluten tenga mayores complicaciones en una situación de vulnerabilidad".

Aquí el video de las declaraciones de Alexandra Ocles

La exfuncionaria explicó que la norma internacional pide tomar todas las precauciones para la elaboración de un kit, que no se trataba de un kit alimentario, si no de asistencia humanitaria que es para quince días y cuatro personas.

También mencionó que en ese momento el más barato era de $150 con 56 productos y un peso de 33 kilos.

Ocles aclaró no se llegó a pagar, ni ha recibir productos y que se siguieron la Ley de Contratación Pública. También aclaró que no estuvo involucrada en la parte técnica. “Eso no me corresponde, no es de mi competencia directa; yo estaba concentrada al cien por ciento en las actividades del COE Nacional sobre la coordinación en territorio”.

Fiscalía solicita prisión preventiva para Alexandra Ocles y otros tres funcionarios de Riesgos / CORTE

Hizo hincapié en que ella no valoró a los ofertantes, pero supo que era dos: la empresa IDEAL y el señor Fultón Antonio Camacho (a quien se escogió por ser la oferta más barata).

También manifestó que las condiciones durante la contratación eran complejas y que los precios de los productos eran muy altos.

El tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador impuso el 18 de mayo medidas cautelares, incluida la prohibición de salir del país, a la exdirectora del Servicio de Gestión de Riesgos por presunto tráfico de influencias en la compra de 7.000 kits alimentarios durante la crisis sanitaria.

La jueza nacional Daniella Camacho, de la sala lo penal de la CNJ, negó la solicitud de la Fiscalía General del Estado de prisión preventiva contra Ocles, y en su lugar resolvió la imposición de medidas cautelares de carácter personal.

