Cierran Vulqano Park: 300 trabajadores quedaron sin empleo

El parque de diversiones de Quito, ubicado en el centro norte de la capital ha cerrado sus instalaciones. El Vulqano Park, después de 15 años, dejará de funcionar debido a las pérdidas económicas producto de la emergencia sanitaria del coronavirus.

El representante de la empresa, mencionó que las pérdidas ascienden a los USD 600 00. Las operaciones se suspendieron el pasado 15 de marzo, dos días antes que iniciarán las restricciones de movilidad.

300 personas han quedado desempleadas. Ellos solicitan la cancelación de los salarios pendientes entre otras remuneraciones, sin embargo la empresa afirmó para Ecuavisa que iniciará un proceso de cierre y cancelará estos valores.

Una de las opciones que les ha dado es pagarle con juegos, pero una de las excolaboradores señala que la solución no es viable porque las máquinas “ ya no sirven”.

"Nos supieron explicar que no nos pueden pagar porque no tienen plata. Ellos se han acercado a hacer varios préstamos a varios bancos y no hay plata", sostuvo Liseth Laredas a esta cadena de televisión.

En un comunicado publicado antes del estado de excepción, la empresa argumentó que su cierre se debía a las ordenanzas del Ministerio de Salud. Ahora, uno de los atractivos de la capital se ha visto afectado por la crisis provocando desempleo.

