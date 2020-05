ANT amplía servicio en línea para duplicados de licencias

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que desde el martes 26 de mayo amplió el servicio en línea para duplicados de licencias de conducir profesionales y no profesionales, por deterioro parcial o total y pérdida del documento.

La entrega del documento se realizará a domicilio. Lo mismo con los duplicados de licencias que se quedaron pendientes por imprimir, por la emergencia sanitaria. El servicio a domicilio será mientras dure la emergencia sin costo alguno para el usuario.

¿Cómo solicitar?

La solicitud para duplicados tanto de licencias Profesionales, tipo: C, D, E, A1, C1 y G y las no Profesionales tipo: B, C y F, debe realizarse a través de la página oficial de la ANT: www.ant.gob.ec.

Además, no requiere de actualización de información, ya que es solo una reimpresión de la licencia vigente con los mismos datos registrados.

El costo por el duplicado es de 26 dólares y se puede cancelar a través de los canales de pago que indica la página web.

Asimismo, el usuario debe contar con un correo electrónico para recibir las notificaciones y pueda continuar con el proceso de pago. También debe registrar un número de teléfono de manera obligatoria, para recibir la llamada de alerta de un funcionario de la ANT, para la entrega de la licencia.

Previa la entrega y presentación de los siguientes documentos:

En el caso de duplicado de licencia profesional y no profesional por deterioro total, pérdida o robo:

Denuncia realizada en la página web del Consejo de la Judicatura. No es necesario que esté firmada y/o sellada por la Fiscalía.

Original de la cédula de identidad y/o ciudadanía.

Original del comprobante de pago o impresión del comprobante de pago en línea.

En el caso de duplicado de licencia profesional y no profesional por deterioro parcial:

Licencia de conducir deteriorada.

Original de la cédula de identidad y/o ciudadanía.

Original del comprobante de pago o impresión del comprobante de pago en línea.

La entrega del duplicado será máximo en 5 días laborables, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:45, a partir de la realización del proceso en "Obtén tu turno para licencias" en la opción duplicados de licencias y cumplimiento de los requisitos que constan en la página oficial de la ANT y no es necesario que el funcionario ingrese a los domicilios.

