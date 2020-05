Las fiestas virtuales son tendencia en Ecuador

Las fiestas y ‘farras’ también se han mudado al internet y son tendencia en Ecuador. Los resultados, medidos por el alcance como el número de conectados, reacciones y comentarios, dan cifras favorables para los anfitriones de estos eventos, entre ellos empresas y marcas que buscan seguir presente en la mente de los consumidores.

El festival musical El Cumbión, organizado por el quiteño José Cruz, que este sábado 23 de mayo usted lo podrá disfrutar desde la cuenta de Fabecook de Metro Ecuador, es una de las fiestas virtuales que más audiencia congrega.

Comenta Cruz que han tenido “alcances increíbles”. En uno de los eventos digitales, el del 28 de marzo pasado, El Cumbión registró a 12 000 personas conectadas de 27 países, 100 000 comentarios, 20 mil likes y 250 mil visualizaciones, durante 3 horas de transmisión.

Artistas como Don Medardo y sus Players se unen a estos eventos y desde sus casas se conectan y presentan su repertorio.

“Los artistas generan sus contenidos desde sus casas, nos conectamos a través de una plataforma OVS y arranca la fiesta virtual”, comparte.

Unas 50 mil visualizaciones en una hora y 1 700 personas conectadas fue el alcance que Metro logró cuando transmitió El Cumbión, en pasado 14 de mayo.

Llegar a la audiencia es posible también cuando se presenta un material nítido. La imagen y el sonido sumado a que la conexión de internet debe ser buena son parte del éxito de estos eventos.

Juan Carlos Coronel, vocalista de la banda banda Rewind, comparte su experiencia.

Afirma que les ha tocado reinventarse en esta nueva vida. "Nos tocó investigar, hacer varias pruebas de sonido, comprar ciertos productos que nos ayudan para que a la hora de la transmisión del live el sonido sea más nítido, porque la audiencia también exige calidad en internet. Y si, por ejemplo, el sonido es malo, pues el público se desconecta", comparte. La última transmisión de Rewind congregó a 19 000 personas por Instagram.

El poder la audiencia

Las marcas se están viendo atraídas por estos eventos por el alto alcance que tienen. Comenta Juan Carlos Coronel que para el Día de la Madre se presentó en un live auspiciado por la cadena de tiendas De Prati.

Y Biela, marca de cerveza, es es uno de los patrocinadores de El Cumbión.

Y es que al parecer las fiestas virtuales llegaron y se quedarán por mucho tiempo.

Los disc jockey conocidos como Dj también se están reactivando. Ahora cobran por hora de transmisión. Los precios son accesibles por las facilidades de la tecnología.

Una de ellas es María José Pino, de 33 años, conocida como Dj Chincha, quien desde Guayaquil, comenta que ha empezado a tocar en fiestas virtuales.

Antes de la cuarentena Dj Chincha se presentaba en bares y discotecas de la urbe porteña, caracterizada también por las buenas ‘farras’, pero desde la época de aislamiento, dice, estaba "parada".

“Ser Dj no es todo lo que hago, pero sí pensé que por este tiempo el trabajo de Dj había acabado, pues las discotecas seguirán cerradas. Para mí sorpresa la gente empezó a pedirme que transmita música por live y decidí empezar”, comparte Dj Chincha.

En últimas tres party digitales por Instagram esta Dj urbana ha alcanzado 25 mil visualizaciones y 3 000 personas conectadas.

“Son momentos de distracción, en la farra digital te puedes conectar con miles de personas, seguir conociendo a más gente, incluso, hacer nuevas amistades”, comparte. Dj Chincha.



Pero, ¿qué ganan los organizadores o artistas?

Las salas privadas vía Zoom, Facebook, y Youtube, desde donde se transmiten los eventos en vivo, han estado activas desde antes de la pandemia por Covid-19. Su uso es gratuito y quienes mayormente las usaban eran ejecutivos, para sus reuniones, y estudiantes.

La vida cambió con la llegada del coronavirus. Y hoy estas plataformas sirven como el escario donde se congregan miles de personas.

Sin embargo, los artistas a quienes antes les generaba ingresos monetarios la venta de boletos ya no pueden ni podrán por largo tiempo vivir de esta opción, no obstante y aunque ya no se venden boletos, muchos artistas venden los linsk digitales, que permiten solo un acceso por cuenta, dicen.

El costo del link lo pone el organizador del evento, no hay precios referenciales. Pero, por ejemplo, en el caso de El Cumbión cuando se trata de una fiesta privada cuesta $5.

Dj Chincha, en cambio, cobra $50 la hora de transmisión.

Dato

El próximo 30 de mayo, desde la Casa de la Música en Quito, a las 20h00, se presentará por streaming Don Medardo y sus Playes. Será la primera vez en la historia que un teatro abra sus puertas sin público presente