Autoridades universitarias solicitan a Jorge Yunda que Quito no pase a color amarillo el 26 de mayo

Autoridades universitarias y docentes relacionados con el campo de la Salud, las asociaciones gremiales y científicas enviaron una carta de petición al alcalde Jorge Yunda. El documento insta a la autoridad a no pasar de rojo a amarillo en el semáforo de restricciones.

"No permita que el 26 de mayo se abra Quito para ejecutar los planes pilotos, privilegie la vida de los quiteños, ya tendremos tiempo y manos vivas para 'reactivar la economía', no permita que los hospitales, las unidades de cuidados intensivos y las funerarias se desborden, hoy todavía el resultado de la evaluación riesgo/beneficio está a favor de la vida, recuerde que los dólares por muchos que sean, no serán suficientes para olvidar a los muertos, no permita que tengamos estadísticas lamentables."

Además, se pide al alcalde que exija que se considere a la pandemia como un problema técnico, que debe ser resuelto en ese mismo escenario, por la técnica, la ciencia y la evidencia.

Mucho tiempo hemos pasado en cuarentena, no podemos desmayar, ni echar al cesto de basura todo lo caminado, perdiendo los esfuerzos y los sacrificios hechos hasta ahora.

"Por el contrario, cambiemos los 'compromisos entre Municipio, Gobierno y empresarios' por la corresponsabilidad con la ciudadanía impulsada por usted, estimulemos la educación de la comunidad, hagamos que las medidas de higiene y protección se conviertan en parte fundamental de nuestros hábitos diarios, mejoremos la calidad de información, hagamos que lo que tenemos que informar sea relevante, veraz, que se presente en el momento oportuno y en el formato adecuado, finaliza la carta."

Según el último reporte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), Quito tienen 2999 casos de coronavirus. Ello coloca al cabildo en la segunda ciudad con más contagios a nivel nacional, después de Guayaquil (9395).

A pesar de la diferencia en las cifras, Quito se mantiene en semáforo rojo y Guayaquil pasó a amarillo el miércoles 20 de mayo.

La misiva llega después que el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, dijo que el alcalde Jorge Yunda se comprometió que Quito pasará a semáforo amarillo desde el 26 de mayo.

"Conversé con el alcalde y se comprometió a que Quito avance hacia el semáforo amarillo al cumplirse 70 días de confinamiento, el martes 26 de mayo. Se necesita el compromiso de todos para que esta salida sea ordenada", publicó Alarcón.

Quito, es una de la ciudades con mayor indice de subempleo y pobreza extrema en el país. En redes sociales existen posiciones divididas: unos piden que se pase en amarillo por beneficio de la economía; otros, sin embargo, piden cuidar la salud.

