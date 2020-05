Más de 3 millones de evacuados en India y Bangladesh al paso de ciclón Amphan

La India y Bangladesh han evacuado a más de tres millones de personas ante el paso del ciclón "extremadamente severo" Amphan, que tocó tierra este 20 de mayo, y atraviesa ahora la costa del estado indio de Bengala.

En la India, en los estados orientales de Bengala y Odisha, "casi 658.000 personas han sido evacuadas", informó en una rueda de prensa en Nueva Delhi el director general de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres india (NDRF), Satya Narayan Pradhan.

Por su parte, el director administrativo del Programa de Preparación ante los Ciclones bangladesí, Ahmadul Haque, dijo a Efe que Bangladesh había evacuado a "2,4 millones de personas en 14.636 refugios".

Amphan, que el lunes alcanzó la máxima categoría de súper ciclón antes de debilitarse a "extremadamente severo" en su avance hacia la costa, alcanzó pasado este mediodía del miércoles la orilla oriental india.

AMPHAN crossed West Bengal-Bangladesh coast between Digha (West Bengal) and Hatiya Islands (Bangladesh) across Sunderbans near lat 21.65N & long 88.3E between 1530 & 1730 hrs IST of 20th May with wind speed of 155-165 gusting to 185 kmph. pic.twitter.com/ga9mzvSgL6

— India Met. Dept. (@Indiametdept) May 20, 2020