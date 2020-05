Coronavirus: el antes y después de un paciente que estuvo intubado seis semanas

Mike Schultz, de 43 años, mantenía un cuerpo atlético, saludable y fuerte. Lastimosamente, el norteamericano, enfermero en San Francisco, no pudo evitar contagiarse de coronavirus y los efectos provocaron un drástico cambio en su imagen.

Su físico se convirtió en viral debido a las consecuencias y como su musculatura redujo de manera abismal. “Quería mostrar que puede pasarle a cualquiera”, dijo el miembro del personal de salud de Estados Unidos.

“No importa si eres joven o viejo, si tienes condiciones preexistentes o no. El coronavirus puede afectarte”

Mike Schultz, antes y después del coronavirus / Instagram

“Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes. No podía sostener mi teléfono celular; era muy pesado. No podía escribir, porque mis manos temblaban mucho”, recordó.

El enfermero de 43 años solía ejercitarse seis veces a la semana. De esta manera logró conseguir un físico envidiable y ganó popularidad en Instagram.

La primera de las imágenes, en la que podía vérselo saludable había sido tomada apenas un mes antes de que cayera enfermo. La composición causó impacto entre el público y en minutos se había viralizado.

En su entrevista con BuzzFedd Mike aclaró: “No pensé que fuera tan grave como hasta que las cosas comenzaron a suceder. Pensé que era lo suficientemente joven como para que no me afectara, y sé que muchas personas piensan eso. Quería mostrar que puede pasarle a cualquiera. No importa si eres joven o viejo, si posees condiciones preexistentes o no. Te puede afectar”.

