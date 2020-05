¡Lo contó todo! Las cirugías de Shakira son reveladas por la esposa de Messi

View this post on Instagram

~ On January 31 at 8pm, @hbolatino is screening Shakira In Concert: El Dorado World Tour in 22 countries. Watch the trailer! ~ El próximo 31 de Enero a las 8, @hbo emitirá Shakira En Concierto: El Dorado World Tour en 22 países! No se pierdan el trailer! #ShakiraHBO @hbolatam @hbopr ShakHQ