Cynthia Viteri entrega a Guayaquil el Hospital Municipal Bicentenario

Hoy, 19 de mayo del 2020, quedará marcado en la historia de Guayaquil, como resultado de uno de los principales hitos de gestión del Municipio Porteño.

Cuando la crisis sanitaria por Covid-19, llegó a Ecuador, afectando especialmente a la ciudad, la Alcaldesa Cynthia Viteri, dispuso de inmediato remodelar las instalaciones de la conocida ex Maternidad Enrique Sotomayor, que hoy luego de su oportuna transformación, se inauguró como el Hospital Bicentenario.

El Hospital Municipal Bicentenario está considerado como un Centro de Atención Intermedia para pacientes Covid-19. El segundo en su categoría, después del adecuado en el Centro de Convenciones.

“Esta es una lucha fuerte, que la hemos venido peleando todos los días con pasión; no nos vamos a rendir nunca, aquí en Guayaquil no conocemos la palabra rendirse; no está en nuestro diccionario esa palabra porque la borramos hace ya 200 años y este Hospital es un símbolo; que, de lo malo, de la muerte, de las cenizas, de los escombros, Guayaquil se vuelve a poner de pie, nuevamente fuerte, nuevamente libre, nuevamente grande; ese es el significado de este edificio”, señaló la autoridad cantonal visiblemente emocionada.