¿Cuáles son las aerolíneas que inician vuelos comerciales el 1 de junio?

Las aerolíneas que retomarán los vuelos comerciales a partir del 1 de junio, en el Aeropuerto Internacional José Joaquil de Olmedo, ya le han confirmado a la la Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. (TAGSA) cuál será la frecuencia de los vuelos.

El gerente general de TAGSA, Ángel Córdova, en una entrevista virtual con diario Metro confirmó que American Airlines ha señalado que volará con siete vuelos a la semana desde el 4 de junio.

"Avianca no tiene aún definiciones claras, pero -al menos- ha manifestado que a Bogotá y a El Salvador podrían reiniciar vuelos, pero no tiene una fecha establecida", comentó Córdova.

Copa empezará a volar con dos vuelos semanales la primera semana de junio. La segunda semana, con tres vuelos; la tercera semana, con 5 vuelos y a finales de junio Copa volará con siete vuelos semanales.

El gerente de TAGSA confirmó, además, que mexicana Interjet empezaría a volar dos veces a la semana hacia México y dos veces a Cancún, pero no tiene una decisión final al momento, no tienen fecha de inicio.

JetBlue, en cambio, iniciará con cinco vuelos aunque aún no tiene una fecha de inicio.

"Latam aún no tiene definido. La norteamericana Spirit Airlines reinicirá operaciones con cinco vuelos, pero aún no tiene fecha de inicio", continuó el ejecutivo.

La ecuatoriana TAME, comentó Córdova, volará un vuelo a la semana a Fort Lauderdale, Florida, sin fecha definida. "Además, nos ha precisado que tendrá dos vuelos diarios a Quito, un vuelo a Baltra y un vuelo a San Cristobal, Galápagos, cada 15 días", aseguró.

Wingo, que es otra empresa colombiana, no ha informado nada a la fecha

Baja el tráfico aéreo

Con los nuevos cambios el Aeropuerto de Guayaquil estima que perderá el 70 % de pasajeros en lo que resta del año.

Córdova ejemplificó cómo se estaría dando esa baja en el tráfico aéreo del aeropuerto: "Copa estaba volando cinco vuelos al día y, tres veces a la semana volaba 6 veces al día. Hoy piensa volar dos vuelos a la semana", comentó.

Agregó American Airlines volaba dos vuelos al día con aviones 767 y 557, más o menos una oferta de 400 asientos, y hoy en día piensa volar con un avión 319 con restricciones de asientos, creemos que vendrán 100 asientos de oferta.

"En conclusión, según nuestros cálculos perderíamos el 70% de pasajeros en lo que resta del año. Esperamos que vaya mejorando en el futuro. Nos hemos adaptado a los cambios establecidos por las autoridades gubernamentales y locales", precisó el gerente de TAGSA.