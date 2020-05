Jorge Yunda: "no sabemos si vamos a tener inmunidad permanente o temporal"

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, se dirigió a los capitalinos este viernes para referirse a la pandemia del coronavirus que afecta al mundo. "El virus es tan inteligente que sorprendió a la ciencia".

"No sabemos, todavía, si vamos a tener inmunidad permanente o temporal. Ya tenemos reportes de el rebrote en algunas ciudades que comenzaron con este problema (del COVID-19)", expresó Yunda durante la apertura del Centro de Atención Temporal Quito Solidario, el cual se ha implementado para cuidar de la salud de la ciudadanía.

El Burgomaestre añadió que lo que sí está documentado es que el coronavirus tiene un alto contagio "cada persona que lo tiene puede contagiar a tres más. Y éstas a otras tres más y así sucesivamente".

Reiteró que el COVID-19 se transmite a través de unas pequeñas y microscópicas gotitas que se 'disparan' de la boca. "Por eso la distancia de mantenerse a dos metros de otra persona".

Por ello regañó a los quiteños y les exigió el buen uso obligatorio de la mascarilla. "La mascarilla no es para llevarla solo en la boca, en el cuello, en la cabeza o el bolsillo (…) Si no tiene la necesidad de salir no salga".

Agregó que el coronavirus es "un virus pesado que rápidamente cae al piso", por ello el proceso de sanitización.

Centro de Atención Temporal Quito Solidario

Este viernes, el Municipio capitalino inauguró el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, el primero en tiempo récord: cuatro semanas. El objetivo es evitar el colapso del sistema de salud de la ciudad. El centro abre sus puertas para atender a pacientes COVID-19 con síntomas leves y moderados.

Apertura del Centro de Atención temporal Quito Solidario / Twitter @saludquito

Cuenta con 13.800 metros cuadrados de extensión y dispone de 370 camas para pacientes que requieran atención de diferentes profesionales de la salud. "Cumple con todas las normas internacionales de salud y de biosegurdad", dijo Lenín Mantilla, Secretario de Salud de Quito.

El nuevo centro, además, dispone de profesionales de salud, departamento de laboratorio clínico, farmacia y psicología.

Cuenta con 13.800 metros cuadrados de extensión y dispone de 370 camas para pacientes / Twitter @saludquito

