Experto en Ébola y VIH, Peter Piot, estuvo al borde de la muerte por COVID-19

El virólogo Peter Piot de 71 años ha combatido virus letales en distintas partes del mundo, como el Ébola y VIH. El científico contó a la BBC cómo fueron sus días con COVID-19 que estuvo a punto de hacerle perder la vida.

Fue uno de los científicos que descubrió el virus del Ébola en 1976 y ha dedicado su vida profesional a combatir enfermedades infecciosas. Entre 1995 y 2008 dirigió el Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y es actualmente asesor sobre el SARS-CoV-2 de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Mientras continúa su recuperación en su hogar en Londres, Piot concedió su primera entrevista tras la enfermedad a la publicación belga Knack, que autorizó a BBC Mundo a reproducir su contenido. El diálogo también fue divulgado en inglés por la revista de la Academia para el Avance de la Ciencia de Estados Unidos, sciencemag.org.



“Nunca olvidaré esa sensación de agotamiento”, dijo. Piot sintió los primeros síntomas de covid-19 a mediados de marzo.

“El 19 de marzo tuve repentinamente una fiebre alta y un dolor de cabeza punzante. Me dolía el cráneo y el pelo, lo que me parecía extraño. No tenía tos, pero pensé enseguida: ‘Tengo el virus’”, relató el científico.

“Como sospechaba, cuando me hicieron el test de COVID-19 dio positivo. Me autoaislé en un cuarto de mi casa, pero la fiebre no cedía. Nunca había estado seriamente enfermo y no he tomado un día de licencia por enfermedad en los últimos 10 años. Llevo una vida sana y camino con frecuencia”.

“El único factor de riesgo es mi edad, tengo 71 años. Como soy un optimista, pensé que los síntomas pasarían pronto. Pero el primero de abril un amigo médico me aconsejó un examen porque la fiebre y especialmente el agotamiento empeoraban cada día”.

Piot padecía una severa deficiencia de oxígeno en la sangre, aunque no sentía falta de aire, uno de los efectos del covid-19 que la ciencia aún no logra explicar.

“La imagen de mis pulmones mostró que tenía neumonía severa, típica del covid-19, además de neumonía bacteriana”.

“Me sentía constantemente exhausto, cuando normalmente me sobra energía. No se trataba simplemente de fatiga, era un agotamiento completo, nunca olvidaré esa sensación”.

“Tuve que ser hospitalizado aunque otro test del virus dio negativo. Eso es típico del covid-19, el virus desaparece, pero sus consecuencias permanecen durante semanas”.

“Estaba muy asustado”

Piot estuvo en el hospital durante una semana.

“Me preocupaba que me entubaran porque había visto publicaciones según las cuales eso aumenta el riesgo de muerte. Estaba muy asustado, pero afortunadamente, solo me pusieron inicialmente una máscara de oxígeno y eso funcionó”.

Piot advierte sobre el error de pensar que la actual crisis tendrá un fin cercano.

