Ministra Romo explica el porqué se redujo el presupuesto a universidades públicas

32 universidades públicas y escuelas politécnicas se han visto afectadas por la reducción de más de USD 98 millones al presupuesto a la educación superior. María Paula Romo, ministra de Gobierno, respondió el porqué de la disminución.

La funcionaria aclaró que este presupuesto, como el que se destina a los GAD' s y proyectos del Gobierno son con dinero propios de las recaudaciones tributarias y la venta del petróleo.

"En el Ecuador se comercializaba USD 500 millones cada día, producto de recaudación de impuestos. Durante este período de aislamiento se ha hecho comercio por USD 150 millones cada día", destacó Romo. Añadió que la disminución del barril del petróleo a USD 0 jugó un factor primordial en estas decisiones.

"¿Esto significa que el Gobierno puede seguir gastando e invirtiendo igual cuando no recibe los mismo recursos? No, no puede", sentenció la ministra.

Romo puso de ejemplo la realidad de Arabia Saudita, que la semana pasada redujo la remuneración de los empleados públicos y triplicó el impuesto a la renta. "Precisamente, porque las consecuencias de la caída del precio de petróleo lo lleva a otras maneras de recaudar", aseguró.

"Ecuador no es ajeno a esta realidad, la crisis económica es una crisis global. Vamos que hacer un esfuerzo todos, el Presidente ha sido el primero es dar ejemplo al reducir su sueldo a la mitad."

"Es un símbolo, no es lo que va arreglar el presupuesto de ninguna manera. Es una señal que nadie se va a mantenerse en las mismas circunstancias en las que empezó el año después de esta crisis", acotó.

Respecto al presupuesto de las universidades

"El año pasado las universidades ejecutaron el 80% de su presupuesto, dejaron de ejecutar el otro 20%. La reducción que ahora se ha hecho, ojalá la podamos lograr en las cosas que podamos ahorrar."

"No es las universidades contra el Gobierno, o el Gobierno contra otras instituciones. Es un problema compartido", finalizó.

