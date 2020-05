CIDH pide a Estado ecuatoriano enviar observaciones en caso David Romo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el pedido de observaciones al Estado ecuatoriano en lo relacionado al caso de David Romo. Un período de tres meses, prorrogables hasta 4, es el tiempo definido por la CIDH.

Alexandra Córdoba, madre del joven David Romo, se pronunció de esta manera en Twitter.

"Mi denuncia a la CIDH, por violación a los DDHH de mi hijo y su familia ha sido admitida y notificada al Estado ecuatoriano para q responda por no haber cumplido sus Deberes Constitucionales con el ciudadano David Romo. Mi lucha no cesará jamás hasta que el Estado me devuelva a David".