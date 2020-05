100 personas buscan cuerpos de sus familiares en Guayaquil

Un grupo de 100 personas no sabe dónde está su familiar fallecido durante esta emergencia en Guayaquil, Ecuador, por la pandemia del Covid-19.

Los familiares de los fallecidos desaparecidos, la mayoría en abril, están siendo citados por la Policía Judicial para el reconocimiento de los cadáveres.

Esta investigación está a cargo del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional. Ha tomado fuerza desde que salieron a la luz pública denuncias ciudadanas sobre el mal manejo de cadáveres en los hospitales de Guayaquil.

Dos procesos para buscar los cadáveres

Al principio, la búsqueda de los cuerpos se hacía reconociendo la huella dactilar de los fallecidos, pero este proceso no ha dado buenos resultados.

Ahora, en una segunda etapa, la Policía está llamando a los familiares de los fallecidos para que indiquen características físicas de las personas que buscan.

De no haber resultados las autoridades deberán hacer exámenes de ADN, pero para llegar a esta tercera etapa pasaría, al menos, dos semanas más, mientras tanto continúa el viacrucis para las familias que no encuentran los cuerpos.

Una publicación de diario Expreso señala que hay quienes buscan a sus familiares desde marzo, tal es el caso de Julio Espinoza, quien relató a ese medio de prensa escrita que el 26 de marzo llevaron a su mamá Laura Yolanda Bohorquez, de 78 años de edad, al hospital del Guasmo, porque no podía respirar.

“Allí le hicieron una radiografía y vieron que tenía los pulmones llenos de flema. Pero no había cama, así que la pusieron en una silla de ruedas y allí le aplicaron el oxígeno. Al día siguiente que fuimos a preguntar cómo estaba ya no apareció. No sabemos si la trasladaron a otro hospital por lo que no había cama. No hemos descansado en buscarlar, hemos recorrido hospitales, morgues y cementerios y nadie nos da una respuesta”, ha indicado Espinoza.

Otro caso, relatado por CNN, señala la historia de Flavio Ramos, quien fue llevado a un hospital de Guayaquil sin aliento y caso perdiendo la conciencia. Entonces fue su hijo, Arturo, quien primero notó los cuerpos. Dos cadáveres yacían desatendidos en el piso de baldosas.

A la mañana siguiente, el número de cadáveres en la habitación aumentó a tres. Flavio Ramos estaba muerto.

"Más de un mes después, su familia aún no ha enterrado a Flavio Ramos. No podrían si lo intentaran. Porque poco después de su muerte, Arturo Ramos dice que las autoridades del hospital perdieron el cuerpo", detalla CNN.



Este medio además, en una publicación del 7 de mayo, describe las opiniones de dos médicos guayaquileños:

“La gente estaba aterrorizada y asustada”, dijo un médico sobre algunos de los peores días.

“Las personas realmente enfermas venían al hospital, muriendo. Atendías a uno, hacías lo que podías hacer, luego esa persona muere, y pasas al siguiente, y esa persona muere, y así sucesivamente”.

“En un momento había docenas de cuerpos entre las habitaciones del hospital y la morgue que debían ser trasladados”, dijo el médico. “No quedaban bolsas para cadáveres”.