Familia de 30 personas despiden a sus abuelitos y ahora tienen síntomas de Covid-19

Cerca de 30 personas de una misma familia de un sector de Quito piden ayuda urgente de las autoridades.

Dos integrantes del hogar fallecieron la última semana y varios más presentan síntomas de Covid-19, pero nadie les ha brindado atención médica.

Los nietos de Agustín y María Laura tocan unas notas musicales para rendir homenaje a sus abuelitos que fueron fundadores de la banda San Agustín del Tingo y ahora han tenido que partir.

Estos adultos mayores murieron con síntomas de Covid-19. Primero se fue María Laura y dos días más tarde partió Agustín.

Los familiares de estos abuelitos denuncian que no les trataron bien al momento de tomar las pruebas y se sienten abandonados.

"Solo vinieron a hacer las pruebas, hicieron que les bajemos a los viejitos para que les realicen las mismas, mi papá ya murió y hasta ahora no nos entregan los resultados de esas pruebas", dice una de las familiares, visiblemente afectada.

La primera en caer con el Coronavirus fue María Laura.

"A mi mami le hicieron una prueba rápida y salió positivo, pero me dijeron que debía esperar hasta que confirmen si se trataba de Covid-19", dice su familiar.

Una vez que esta abuelita murió, los familiares, con dolor y desesperación, hicieron todo por salvar a Agustín, pero tampoco lo consiguieron.

"Cuando llamamos al 911 me preguntaron si mi papá estaba morado. Al decirles que no, me indicaron que debía esperar y seguirle dando la misma medicación", comenta otra de las hijas de la pareja fallecida.

Tras esa pesadilla, varios miembros de la familia ya presentan síntomas. Algunos han perdido el gusto y el olfato y están angustiados.

Dicen que en la familia hay hijos y nietos. Tienen mucho miedo que los niños estén infectados y piden ayuda urgente. Necesitan que les hagan pruebas y les den los resultados rápidamente.

Dicen que hasta algunos vecinos se han portado mal y les dan la espalda por el miedo a contagiarse. Esta familia vive en El Tingo.

