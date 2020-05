Únete al Zoombatón a beneficio del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir

View this post on Instagram

💃¡No te quedes fuera!💃 Este Sábado se viene el gran Zoombaton benefico. Se parte de este gran cambio y ayuda a cientos de jóvenes y niños con Síndrome de down. Aquí te dejamos los pasos a seguir para que puedas pasar una tarde llena de diversión 💫🤗 . . #zoombaton #benefico #baile #zumba #zumbaclass #apoyo #sindromededown #fundacionreinadequito