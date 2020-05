Edición digital 8 de mayo: Reconocer su esfuerzo, el mejor regalo para mamá

Buen viernes. En esta edición destacamos la otra pandemia que no se olvida este Día de la Madre. Además, Fiscalía pide que no se interfiera en su trabajo en las investigaciones por compras de insumos con sobreprecios en los hospitales. También cómo los deportistas deben acostumbrarse a entrenar con mascarillas e implementos para no contagiarse de COVID-19.

Lee la edición completa aquí